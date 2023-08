Autarca de Tomar diz que espaço envolvente à biblioteca tem sido mal cuidado

O atraso da obra na Biblioteca Municipal de Tomar “António Cartaxo da Fonseca” tem sido tema nas reuniões de executivo camarário. Durante a última sessão camarária, que se realizou a 21 de Agosto, o assunto voltou a estar em debate depois de Tiago Carrão, vereador do PSD, ter demonstrado a sua preocupação pelo facto do jardim envolvente à biblioteca municipal estar mal cuidado e, num período de temperaturas muito altas, estar a precisar de rega. “Acredito que uma boa parte do jardim já não tenha salvação. É um cenário muito triste”, lamentou o vereador do Partido Social-Democrata.

O vice-presidente Hugo Cristóvão esclareceu que o jardim também está comtemplado na empreitada de requalificação da biblioteca municipal, que está sob a alçada da empresa responsável pela obra. O autarca reconheceu e compreendeu que posso existir descontentamento com o ritmo lento da obra e pelo facto da mesma ter derrapado no prazo de execução, atribuindo as culpas à falta de recursos humanos disponíveis para levar a cabo os trabalhos. Apesar do atraso, o vice-presidente da câmara municipal garantiu que o jardim da biblioteca estará nas condições adequadas após a conclusão da obra.