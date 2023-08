Ex-autarca foi à reunião de câmara de Alcanena colocar questões incómodas

Luís Pires, ex-vereador da Câmara Municipal de Alcanena eleito pelo Partido Socialista, de 64 anos, foi uma das cerca de 15 pessoas que marcaram presença na última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 21 de Agosto, para colocar algumas questões incómodas ao actual executivo. A sessão realizou-se, no âmbito da descentralização das reuniões, na Associação Recreativa e Cultural de Vale Alto. O ex-autarca colocou várias questões, mas a principal foi lamentar a escolha do nome a atribuir ao centro escolar ter recaído no professor Abílio Madeira Martins. O ex-vereador questionou o porquê da escolha incidir sobre um docente que nunca deu aulas naquele espaço, ao contrário de outros professores. Alexandre Pires, vice-presidente da autarquia, explicou que Abílio Madeira Martins não era “apenas o nome de um professor em Minde”, mas que representa "uma mais-valia para a vila” considerando-o um cidadão “benemérito de Minde". Alexandre Pires afirmou estar “estupefacto” com a intervenção de Luís Pires, uma vez que a escolha do nome para o referido estabelecimento de ensino tinha sido aprovada por unanimidade, em reunião de câmara, na altura em que o ex-vereador pertencia ao executivo de Fernanda Asseiceira. Luís Pires negou que isso tenha acontecido e exigiu que o vice-presidente, assim que possível, comprovasse a situação exposta.

