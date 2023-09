Carlos Coutinho só deixa presidência da Câmara de Benavente no fim do mandato

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, garante que só vai abandonar as lides autárquicas em 2025, ano em que termina o último dos três mandatos para o qual foi eleito pela população. A confirmação partiu do próprio autarca e para quem quis ouvir durante a reunião com a população do Porto Alto na noite de 23 de Agosto. “Faremos o juízo final quando terminar o meu mandato. Gostava de ir com a cabeça levantada liderando esta equipa e com os compromissos que temos convosco deixar uma obra de referência”, vincou.

Recorde-se que Carlos Coutinho ainda está a recuperar do Acidente Vascular Cerebral que teve em Abril. O facto de estar ausente das reuniões de câmara e de aparecer menos publicamente tem levantado questões sobre se deixaria o lugar da presidência antes de terminar o mandato ficando na liderança a vice-presidente Catarina Vale. O cenário foi agora posto de parte. Numa conversa recente com o nosso jornal o autarca de Benavente explicou que o regresso à vida política está mais regrado até porque o estilo de vida que levava contribuiu para o acidente. O tabaco, o stress, as longas horas de trabalho, sem horários de refeição, culminaram num grande susto, segundo explicou. O autarca de 60 anos, segundo os médicos, é agora uma pessoa de risco e por isso tem de largar os velhos hábitos e tomar medicação para sempre. Carlos Coutinho, que já deixou de fumar, tem agora um estilo de vida mais saudável e, em vez de sair da Câmara de Benavente às 23h00, sem almoçar nem jantar, passou a sair mais cedo e vai para casa. “Em cada três pessoas que têm AVC uma morre, outra não fica bem e os outros conseguem superar. Foi o meu caso, mas a sorte pode não voltar”, disse em conversa com o nosso jornal.