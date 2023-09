Milena Castro deixa o Chega e fica como vereadora independente

Vereadora eleita pelo Chega na Câmara de Benavente demarca-se do partido e fica como independente até final do mandato.

A vereadora na Câmara Municipal de Benavente que tinha sido eleita pelo Chega nas últimas autárquicas, Milena Castro desvinculou-se do partido. A autarca vai terminar o mandato até 2025 como vereadora independente. O anúncio foi feito esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal. A vereadora disse que a decisão foi comunicada ao Chega dia 23 de Agosto e que não foi fácil de tomar. “Os acontecimentos internos pesaram nesta tomada de decisão. O Chega desviou-se do caminho do que está certo e o que está errado”, afirmou em reunião de Câmara.

*Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE.