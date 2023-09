Mário Baptista, que se tem mantido como bombeiro voluntário, fala de 22 meses de muito trabalho que passou mais por ser assistente operacional do que presidente.

Presidente da Castanheira e Cachoeiras bate com a porta por causa de falta de meios

A falta de gente disponível para trabalhar na Junta da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras provocou um desgaste elevado no presidente, Mário Baptista, que agora renunciou ao cargo, com efeitos a partir de 5 de Setembro.

O autarca invocou motivos de ordem pessoal e a decisão já foi comunicada ao presidente da assembleia de freguesia, Mário Nuno Duarte, que terá de agendar na próxima assembleia a eleição de um novo vogal para o executivo para colmatar a vaga agora deixada em aberto. De acordo com a lei as funções de presidente de junta passarão agora a ser assumidas pela secretária do executivo, Florinda Roque.

