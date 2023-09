Abrantes apoia em 50% da renda os comerciantes instalados no centro histórico

Município concedeu até agora apoios ao arrendamento de mais de meia centena de estabelecimentos para comércio que se traduziram na criação de 89 postos de trabalho. Investimento no âmbito do Programa + Comércio ultrapassa os 100 mil euros e a taxa de sucesso é de 65,5%.

Os comerciantes que se instalem em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), nomeadamente de Abrantes, de Alferrarede e de Rossio ao Sul do Tejo, recebem, mediante candidatura aprovada e durante 12 meses da vigência do contrato de arrendamento do estabelecimento, um apoio de 50% do valor da renda até ao limite máximo de 250 euros, ao abrigo do Programa + Comércio. Esta é uma medida do município presidido por Manuel Valamatos de incentivo à dinamização comercial que apoiou, desde 2014, 58 estabelecimentos comerciais que criaram 89 postos de trabalho.

Segundo o autarca socialista, que falava na reunião pública do executivo realizada a 5 de Setembro, a câmara municipal investiu nesta medida mais de 100 mil euros e a taxa de sobrevivência dos negócios apoiados é de 65,5%. “Temos que continuar a melhorar”, disse Manuel Valamatos, depois de salientar que há, da parte do Gabinete de Desenvolvimento Económico do município, “um trabalho de monitorização e proximidade”.

Nessa reunião o executivo municipal aprovou por unanimidade mais duas propostas de candidatura para apoio a dois estabelecimentos comerciais. Na primeira proposta o montante global de apoio a atribuir pelo município, durante um ano, é de 3.000 euros, correspondente a um apoio mensal de 250 euros, e na segunda de 1.800 euros, o que se traduz num apoio mensal de 150 euros.

*Notícia completa numa próxima edição semanal de O MIRANTE