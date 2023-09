Abrantes vai ter 51 apartamentos a custos controlados para fixar jovens até 2026

Investimento com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência destina-se à habitação a custos controlados. Os 51 apartamentos, de várias tipologias, vão nascer em Abrantes e Rossio ao Sul do Tejo.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que é tutelado pelo Ministério da Habitação, vai avançar com a construção de 51 apartamentos a custos controlados em Abrantes e em Rossio ao Sul do Tejo, num investimento que será assegurado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que terá de estar concluído até 2026. A informação foi avançada na última reunião do executivo pelo presidente da Câmara de Abrantes Manuel Valamatos, durante a discussão de uma proposta para aquisição de mais uma habitação pelo valor de 13 mil euros, também neste caso suportado pelo IHRU, para atribuir a uma família carenciada do concelho previamente identificada pelos serviços municipais.

O autarca socialista explicou que o IHRU vai aproveitar alguma propriedade municipal, adquirida pela autarquia já com a intenção de vir a ser requalificada e, eventualmente, disponibilizada a custos controlados a casais jovens. “Encontramos aqui a oportunidade certa: quem vai fazer esse investimento é o IHRU” que também vai fazer a gestão das 51 habitações e a tipologia deste enquadramento são os casais jovens”, afirmou. Vão ainda ser construídos dois blocos de apartamentos de raiz.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE