Autarca diz que creche em Samora Correia abre no final de Outubro

A vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale afirmou que no final do mês de Outubro vai abrir a creche Miúdos e Companhia, em Samora Correia. Segundo a autarca o espaço da creche é limitado e por isso não tem capacidade para dar uma resposta integral à população. Recorde-se que o edifício foi adquirido pela câmara mas a gestão é da responsabilidade da Fundação Padre Tobias. A autarquia rectificou o projecto de arquitectura, submeteu o licenciamento à Segurança Social (SS), e agora aguarda a validação do documento.

Recorde-se que no município de Benavente não existem respostas no sector privado na valência de creche. São as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que dão esta resposta em parceria com a Câmara. Os pais debatem-se com a falta de vagas para os filhos e muitos não conseguem regressar ao trabalho.

