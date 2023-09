CDU quer mais policiamento de proximidade em Santarém

Coligação expressa também a sua preocupação sobre o escasso corpo de efectivos da PSP em Santarém e a necessidade do seu reforço

A CDU de Santarém reuniu com a Polícia de Segurança Pública (PSP) da cidade onde defendeu “a necessidade urgente uma política de policiamento de proximidade, que garanta a segurança de todos e a aplicação prioritária de medidas efectivas de prevenção”. A força política foi representada pela eleita da CDU na Assembleia da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Fabrícia Pereira, e a reunião teve como objectivo fazer um ponto de situação sobre a segurança na cidade e manifestar as preocupações manifestadas nos contactos realizados com comerciantes e população.

“A adopção de programas específicos de segurança, direccionados para os pequenos comerciantes não se pode reduzir à videovigilância, uma vez que apenas substitui a presença física dos agentes, em vez de promover o envolvimento das populações com as forças de segurança”, diz a CDU em comunicado, onde expressa a sua preocupação “sobre o escasso corpo de efectivos e a necessidade do seu reforço”.