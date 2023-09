Estado dá dois milhões a Vila Franca de Xira para tomar conta dos centros de saúde

CDU e Chega não ficaram convencidos com proposta de descentralização e votaram contra. Município vai ficar responsável por tudo o que tenha a ver com os centros de saúde com uma excepção: a colocação de médicos.

A gestão dos centros de saúde no concelho de Vila Franca de Xira vai passar, até ao final de Janeiro do próximo ano, a ser uma competência da câmara municipal, numa operação para a qual o Governo vai transferir dois milhões e 130 mil euros já este ano para assegurar o período transitório.

A proposta gerou polémica na reunião de câmara onde foi aprovada por maioria, com os votos contra da CDU e Chega, por colocar na esfera da câmara responsabilidades sobre equipamentos que estão em alguns casos depauperados de meios, equipamentos e obras no edificado. Segundo o documento, a câmara municipal passa a ficar responsável pela gestão e intervenção directa no edificado mas a proposta, ressalva a vice-presidente do executivo, Marina Tiago, não contempla a colocação ou gestão de médicos nas unidades. Uma responsabilidade que continua a cargo dos agrupamentos e da administração regional de saúde.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE