Bombeiros de Azambuja conseguem apoio camarário para veículo de desencarceramento

Com os votos do PS e da CDU a proposta para atribuição de apoio de 250 mil euros para a Associação dos Bombeiros de Azambuja foi aprovada. Uma deliberação festejada na reunião camarária pelos bombeiros que abandonaram a sala antes da apresentação da proposta do PSD que tinha a mesma finalidade.

Foi num clima de tensão, depois de intervenções e trocas de acusações que aqueceram os ânimos, que os Bombeiros de Azambuja presentes na reunião do executivo da Câmara de Azambuja, realizada na manhã de terça-feira, 12 de Setembro, aplaudiram em bloco a aprovação da proposta apresentada pelo Partido Socialista (PS) para a atribuição de um apoio de 250 mil euros, repartido por prestações em 15 anos, para a aquisição de um veículo de desencarceramento. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e da CDU e os votos contra do PSD. A vereadora do Chega, Inês Louro não esteve presente na reunião, por se encontrar ausente do país, e não foi substituída, tendo optado por solicitar a sua participação online o que, segundo diz, lhe foi negado.

Para fazer aprovar a proposta, depois dos vereadores da oposição terem dito em reunião anterior que não a votariam favoravelmente e terem apresentado uma outra com o mesmo fim, o PS fez substituir os dois vereadores (Ana Coelho e António Matos) que estão impedidos de votar propostas que impliquem os Bombeiros de Azambuja por incompatibilidades. Uma opção esperada e anunciada a O MIRANTE pelo presidente do município, Silvino Lúcio, no decorrer da primeira das vigílias que o corpo activo dos Bombeiros de Azambuja realizou como forma de protesto à posição do Chega e PSD.

Silvino Lúcio explicou que a proposta agora aprovada, que foi acompanhada de um parecer acerca da legalidade da mesma, era o único caminho viável para o município conceder aos bombeiros o apoio de 250 mil euros. O modelo da proposta voltou a ser contestado pelo PSD que entende que a proposta não é legal à luz da lei das finanças locais, da lei dos compromissos e pagamentos em atraso e que estará em “eventual” inconformidade com o princípio intergeracional por o apoio se estender por vários mandatos autárquicos.



Bombeiros abandonam reunião antes da apresentação da proposta do PSD



Os elementos dos Bombeiros de Azambuja, à excepção de um, abandonaram a reunião camarária que decorreu nos Paços do Concelho assim que a proposta dos socialistas foi aprovada e antes da proposta do PSD, subscrita pelo Chega, ter sido apresentada e posta a votação. Atitude lamentada pelo vereador social-democrata, José Paulo Pereira. A proposta do PSD, que acabou chumbada com os votos contra do PS e da CDU consistia na atribuição de apoio de 250 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja (AHBVA), condicionada ao cumprimento das regras previstas no código de contratos públicos e a atribuir em 2024. Rui Corça salientou que a proposta do PS vai representar custos na ordem dos 85 mil euros à AHBVA, o que na prática leva a que o apoio não seja de 250 mil euros, uma vez que terão de recorrer a crédito bancário para se financiarem para poderem adquirir o veículo e pagar taxas e juros sobre o montante.



PSD diz que vai entregar abaixo-assinado dos bombeiros ao Tribunal Constitucional

Depois de receber das mãos do comandante dos Bombeiros de Azambuja, Ricardo Correia, o abaixo-assinado subscrito por 1.100 pessoas, o vereador Rui Corça disse que o vai entregar ao Tribunal Constitucional para que esse órgão “possa avaliar a legitimidade do que é pedido”. Isto porque é solicitado no abaixo-assinado aos vereadores do PSD e do Chega que aprovem a proposta do PS ou, no mínimo, que se abstenham. “A AHBVA tem toda a legitimidade para pedir que este município cumpra a função de vos apoiar, mas não é legitimo que coloquem esse esforço na tentativa de modificar o meu voto. Nunca votarei proposta nenhuma que considere ilegal”, afirmou.