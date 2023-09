Líder do PSD no distrito de Santarém até sexta-feira

A jornada no distrito tem como “objectivo contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições”

O Presidente do PSD, Luís Montenegro, iniciou esta segunda-feira uma visita ao distrito de Santarém, no âmbito do programa: Sentir Portugal em.., que se prolonga até sexta-feira, 22 de Setembro. A jornada no distrito tem como “objectivo contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições”. Do programa de visitas a capital de distrito, que tem uma câmara de maioria PSD, passa quase despercebida com uma reunião com o bispo e uma visita a uma empresa, sendo que o jantar de encerramento vai decorrer em Rio Maior.

Luís Montenegro começou esta jornada em Ourém e no primeiro dia passa por Alcanena, Torres Novas, Ferreira do Zêzere e Tomar. No segundo dia o líder do partido vai ao Campo Militar de Santa Margarida, contacta com pessoas na Barquinha e vai a Mação visitar a Casa das Associações, terminando num jantar com autarcas no Sardoal.

Na quarta-feira visita a Adega de Almeirim, vai a uma pisa de uvas no Pinhal da Torre, em Alpiarça, e almoça com agricultores na Chamusca, deslocando-se também à ponte. Depois passa pelo centro de rendimento equestre da Golegã, a estação ferroviária do Entroncamento e termina com a reunião com o bispo de Santarém. Na quinta-feira começa o dia em Coruche, almoça em Benavente, visita a aldeia do Escaroupim em Salvaterra de Magos e encontra-se com agricultores no Cartaxo. O último dia é reservado ao jantar com militantes em Rio maior.