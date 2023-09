Câmara de Benavente recorre a apoio técnico por causa da poluição na Vala Nova

Presidente do Município de Benavente, Carlos Coutinho não vai esperar pelas decisões da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e vai contratar uma empresa por causa da poluição na Vala Nova. A Sugal foi notificada pela APA mas não aceita responsabilidade na poluição do rio.

A Câmara Municipal de Benavente não vai esperar pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e vai contratar uma empresa especializada na área para que possa explicar tecnicamente o que aconteceu na Vala Nova, em Benavente, e que levou à poluição do rio. A autarquia não tem técnicos habilitados para se pronunciarem sobre a matéria e por isso vai recorrer a uma empresa externa. De acordo com o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho a empresa de transformação de tomate Sugal não aceita que a responsabilidade da poluição na Vala Nova possa ser atribuída às descargas decorrentes da sua actividade. Recorde-se que tal como O MIRANTE avançou a APA detectou nas análises feitas à água que alguns dos parâmetros não estavam conformes e por isso levantou um auto de notícia à Sugal. A empresa também já tinha explicado que uma série de factores, como a seca extrema, podem ter contribuído para a poluição que se verificou desde o dia 10 de Agosto e que por isso o incidente não lhe pode ser directamente atribuído.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE