Vereador Diogo Gomes reapareceu a representar a Câmara de Santarém

Durante o último mês o autarca do PSD não tem comparecido a reuniões do executivo e eventos públicos por estar de férias, tendo corrido pela cidade o rumor de uma possível saída da câmara devido à polémica do novo skate parque.

O vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes (PSD) reapareceu em representação do município após uma ausência de aproximadamente um mês, período em que esteve de férias e em que surgiram rumores de uma possível suspensão de mandato devido à polémica surgida com a instalação de um skate parque no Campo Infante da Câmara.

Diogo Gomes, como vereador do Trânsito, foi o moderador da conferência “Os desafios da Mobilidade Sustentável”, que decorreu no ISLA Campus, em Santarém, no dia 18 de Setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.

Recorde-se que, em meados de Agosto, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), decidiu abrir um inquérito ao caso do parque de skate no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, que tem estado envolvido em polémica e que foi fechado poucos dias após a inauguração.

O vereador Diogo Gomes foi apontado como o autor da proposta para a instalação do skate parque e na altura da abertura do inquérito surgiram rumores que apontavam para a suspensão do mandato do autarca. O que até à data não se confirmou, apesar de haver dentro do PSD de Santarém quem defenda essa medida.

O novo skate parque foi inaugurada no dia 12 de Agosto e mandado encerrar poucos dias depois por razões de segurança. O investimento levantou dúvidas e críticas não só quanto à construção e equipamentos usados como em relação ao preço e ao facto de ter sido adjudicado através de consulta prévia por um valor de 74.998 euros, apenas 2 euros abaixo do valor limite que obrigaria à abertura de um concurso público.

O skate parque foi adjudicado a Artur Casaca, um empreendedor da cidade ligado ao skate e à organização de eventos. No portal dos contratos públicos não estão descriminadas as outras duas empresas consultadas, como estabelece a legislação. Alguns skaters da cidade foram a uma reunião de câmara afirmar que alertaram os autarcas para o facto de o projecto estar mal feito pelo que não devia avançar naqueles moldes.