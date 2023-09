Líder do PSD ouviu preocupações das mães em Samora Correia

O líder do PSD, Luís Montenegro esteve em Samora Correia e ouviu as preocupações das mães que não têm onde deixar os filhos por causa da falta de vagas nas creches do município.

Para o social democrata as autarquias têm responsabilidade de encontrar soluções em parceria com o governo para garantir vagas para as crianças. “Se aqui existe um equipamento parece estranho que não tenha sido aproveitado o tempo para o problema ficar resolvido no início do ano lectivo. Nos sítios onde não existe impulso do sector social ou privado o poder municipal serve para dar resposta à população”, reiterou Luís Montenegro.

O município de Benavente disse que a creche Míudos e Companhia, em Samora Correia, vai abrir no próximo mês de Outubro. Mas Deolinda Gomes, com um filha de quatro meses, já sabe que não vai ter vaga. “Terminei a licença parental e estou no período de férias. Vou ter de tirar licença alargada a ganhar só 30% do vencimento e possivelmente terei depois de tirar uma licença sem vencimento”, disse a O MIRANTE.

