Sem grande discussão ou ataques políticos, o PS, a CDU e o BE aprovaram a proposta de atribuição de 250 mil euros aos Bombeiros de Azambuja para ajudar à compra de um veículo de desencarceramento. PSD esgrimiu os seus argumentos numa declaração de voto vencido.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Assembleia municipal aprova apoio aos Bombeiros de Azambuja com votos contra do PSD

Os eleitos da coligação Sempre ao Seu lado (PSD/CDS-PP) na Assembleia Municipal de Azambuja, foram os únicos a votar contra a proposta de atribuição de um apoio municipal de 250 mil euros, através de prestações a 15 anos, visando a aquisição de um veículo de desencarceramento para os Bombeiros de Azambuja. Dos sete eleitos pela coligação, cinco votaram contra a proposta, apresentado, a posteriori, uma declaração de voto vencido, e dois abstiveram-se. Pela abstenção optou também o Chega (2), tendo sido a aprovação assegurada pelos votos favoráveis do PS (12), CDU (5) e do Bloco de Esquerda (1).

A proposta da Câmara de Azambuja, governada pelo PS em acordo com a CDU, consiste na atribuição de apoio pecuniário, repartido em prestações ao longo de 15 anos, para ajudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja (AHBVA) a suportar a compra de um veículo de desencarceramento que já foi encomendado e vai custar cerca de 450 mil euros. Para tal, a associação vai recorrer a financiamento bancário, contando ainda com verba angariada através de doações de mecenas e outras entidades.

No debate, ao contrário do que aconteceu nas reuniões camarárias nas quais constava a referida proposta na ordem de trabalhos, as forças partidárias não entraram em discussões acesas na sessão da assembleia que decorreu na noite de quinta-feira, 28 de Setembro. O Chega colocou questões acerca dos orçamentos para veículos de desencarceramento que constam da proposta e o PSD apenas interveio após a votação, para apresentar a declaração justificativa de voto vencido.

Tal como defenderam os dois vereadores sociais-democratas, também os eleitos na assembleia municipal entendem que a forma encontrada pela câmara municipal para apoiar esta e outras instituições as obriga a recorrer a crédito bancário, reduzindo, consequentemente, o valor real a ser atribuído pela autarquia, além de o protocolo ser “desequilibrado” uma vez que não protege a AHBVA em caso de incumprimento por parte do município. O PSD criticou ainda que o PS tenha demorado anos para apresentar uma proposta de apoio à compra do veículo de desencarceramento que respondesse a uma promessa antiga que correu vários mandatos autárquicos liderados pelos socialistas.

Na apresentação da proposta, o presidente do município, Silvino Lúcio, voltou a referir que esta forma de apoio é a única possível para responder ao pedido de apoio. Um modelo que, recorde-se, já foi adoptado para apoiar a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa e ao qual o município vai voltar a recorrer para apoiar outras instituições, nomeadamente, enunciou o autarca socialista, a Cerci Flor da Vida, a Misericórdia de Azambuja, a Associação de Nossa Senhora do Paraíso e a Escola Secundária de Azambuja.