Executivo socialista do Entroncamento vê mais uma proposta chumbada pela oposição

Na reunião camarária do Entroncamento, o presidente Jorge Faria (PS) apresentou uma proposta para a construção de 100 novas habitações para arrendamentos a custos acessíveis que foi chumbada pelos vereadores da oposição. A proposta apresentada consistia num contracto de colaboração com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para a construção de 100 habitações para a classe média e para os jovens, com um investimento de 17,3 milhões de euros, financiado na sua totalidade. Recorde-se que a oposição no executivo do Entroncamento, composta por vereadores do PSD e pelo vereador eleito pelo Chega, agora independente, Luís Forinho, tem chumbado vários projectos que os socialistas consideram estruturantes para o desenvolvimento do concelho.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.