Hugo Cristóvão é o novo presidente da Câmara de Tomar e promete trabalho de equipa

A última reunião de executivo de Tomar ficou marcada por ser a primeira em que Hugo Cristóvão, vice-presidente na última década, assumiu a presidência da autarquia. Na sessão, onde também se ficou a saber que a maioria socialista tem uma nova vereadora, Rita Freitas, o autarca foi parco em palavras, referindo apenas que se vai manter tudo na mesma, existindo apenas um “troca de lugares”. Recorde-se que a equipa socialista no executivo da Câmara de Tomar sofreu alterações depois de Anabela Freitas, presidente desde 2013, ter abraçado um novo desafio como vice-presidente da Entidade de Turismo do Centro.

Foi nas redes sociais que Hugo Cristóvão desabafou o que lhe vai na alma. Nas suas páginas oficiais, o agora presidente reconheceu que as suas responsabilidades para com os tomarenses aumentaram. “Foi muito por via da música e do associativismo que a minha participação cívica começou a ser também politicamente activa. Agradeço a todos os que, amigos, camaradas, funcionários municipais, presidentes de câmara e outros autarcas de vários quadrantes políticos, cidadãos em geral, ao longo das últimas semanas me têm parabenizado e enviado mensagens de estímulo e confiança”, afirmou, acrescentando; “tentarei não desiludir, seguro que apesar das dificuldades e obstáculos, a motivação é mais forte. Só sei trabalhar em equipa, e é isso que farei (…) Acreditem, sou o mesmo miúdo cheio de sonhos para a nossa terra”, concluiu.

Numa publicação anterior, Hugo Cristóvão teceu rasgados elogios ao trabalho de Anabela Freitas. “Com a Anabela Freitas colocámos as contas municipais em ordem (…) aumentámos apoios às freguesias, aumentámos apoios sociais e às instituições culturais, desportivas e de outras índoles associativas, percebendo da sua enorme importância para a qualidade de vida do concelho. Com a Anabela tornámos a cidade mais viva e mais dinâmica e assim também o concelho, ou, como defendemos durante muitos anos, recolocámos Tomar no mapa”, sublinhou.

Na última sessão camarária, Tiago Carrão, vereador do PSD, não foi de modas e considerou que “a mudança de protagonista não significa uma mudança de enredo e não tenho dúvidas nenhumas que o futuro de Tomar continuará adiado”, acrescentando que “é mais do mesmo ou ainda pior”.