PCP contra aeroporto em Alverca e alargamento de linha de comboio

Quadruplicar o troço da linha de comboio entre Castanheira e Alverca e criar um hub aeroportuário em Alverca é um mau investimento para o concelho e para o país, considera a comissão concelhia do Partido Comunista Português (PCP).

Em comunicado o PCP diz que apesar da ideia de fazer em Alverca um aeroporto complementar à Portela permitir criar um canal autónomo para a alta velocidade, fora do actual canal ferroviário, a melhor opção para os comunistas continua a ser o campo de tiro em Benavente, “apontado desde 2008 como a melhor opção de localização, cujas vantagens incluem a sua capacidade de expansão, o melhor dimensionamento das pistas, o mais reduzido impacto ambiental e a possibilidade de retirar o aeroporto de Lisboa do centro da cidade. Características que Alverca não tem”, refere o partido.

No mesmo documento os comunistas consideram a terceira travessia do Tejo, entre Lisboa e o Barreiro, como o projecto mais estruturante para a qualificação do território, com impactos na Área Metropolitana de Lisboa.

“É importante que se considere no projecto para a nova linha de alta velocidade ferroviária entre o Porto e Lisboa, a construção de um novo traçado em canal autónomo de acesso a Lisboa, com ligação directa à estação do Oriente”, refere o PCP.

Caso a solução tenha mesmo de ser a utilização do actual canal ferroviário, os comunistas não têm dúvidas e pedem o soterramento da infraestrutura na área consolidada de Vila Franca de Xira para protecção do património histórico e ambiental e a qualidade de vida das populações.