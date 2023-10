Regulamento de benefícios fiscais em Tomar gerou discussão na reunião de câmara

A proposta de regulamento municipal de benefícios fiscais do município de Tomar foi muito criticada pela oposição à maioria socialista na última reunião de Câmara de Tomar, realizada a 16 de Outubro. Os três vereadores do Partido Social-Democrata (PSD) afirmaram estar preocupados com a possibilidade dos particulares, empresas e associações do concelho não ficarem esclarecidos com o actual regulamento, que consideram ser pouco explícito e necessitar de mais informação.

Artigo desenvolvido numa próxima edição impressa de O MIRANTE.