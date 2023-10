Assembleias Municipais de Ourém e Ferreira do Zêzere distinguidas por boas práticas

As Assembleias Municipais de Ourém e de Ferreira do Zêzere estão entre as que, a nível nacional, foram distinguidas pela Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) pelo seu papel na “organização democrática dos municípios”. No lote estão também as Asseembleias Municipais de Lisboa, Loures e Oliveira de Azeméis. Os Prémios ANAM reconhecem anualmente os melhores trabalhos realizados “em prol da valorização e dignificação das assembleias municipais, bem como o seu papel na organização democrática dos municípios”. Em comunicado, a Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) indica que, “dada a qualidade das propostas submetidas”, o júri decidiu ainda atribuir menções honrosas aos órgãos de Marvão, Murça, Ílhavo e Monchique.