Torres Novas aprova descida de IMI para aliviar famílias

A Câmara de Torres Novas aprovou por maioria em reunião do executivo municipal a descida da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 2024 de 0,37% para 0,36%. Esta é a taxa mais baixa de sempre no município liderado por Pedro Ferreira que afirma que “considerando o actual contexto económico” esta medida vai “contribuir para aliviar os encargos financeiros dos munícipes”. Foi deliberada ainda a majoração, para o triplo, da taxa de IMI aplicável aos prédios em ruínas, bem como a redução do IMI para famílias com dependentes, consoante tenham um, dois, três ou mais filhos. No que respeita à participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas (IRS) a receber em 2025, o executivo decidiu mantê-la nos 5%. A Derrama mantém-se na taxa de 1,5% e a Derrama reduzida de 0,01% a aplicar aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros. A Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) mantém-se nos 0,25%.