Socialistas de Torres Novas visitam Meia Via

Os elementos do PS de Torres Novas visitaram a freguesia de Meia Via este domingo, 22 de Outubro, para contactarem com colectividades e cidadãos. Os trabalhos começaram no Centro Divino Espírito Santo, onde se apresentaram os projectos para o mesmo, assim como a gestão e dificuldades da instituição. Os socialistas visitaram também a Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense, onde se falou dos apoios concedidos; o Teatro Meia Vi e a Sociedade Columbófila Meiaviense.

Os socialistas reuniram ainda presidente da junta de freguesia, José Couteiro, que fez um ponto de situação sobre a freguesia. Esta iniciativa insere-se num roteiro que está a percorrer o concelho, tendo sido, “desde o primeiro momento, encarado como uma prioridade pelo contacto que proporciona com as pessoas e coletividades permitindo ajudá-las e demonstrar a constante disponibilidade dos autarcas socialistas”, refere o PS de Torres Novas.