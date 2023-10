Presidente de Vila Franca de Xira prefere ampliação da Linha do Norte por túnel

Fernando Paulo Ferreira assume que tem uma clara preferência pelo enterramento da linha ferroviária entre Alhandra e Vila Franca de Xira, para quadriplicar a capacidade da Linha do Norte nesse troço, embora reconheça que pode não ser possível devido à proximidade do rio Tejo.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, considera fundamental a ampliação da Linha do Norte na cidade mas prefere que o aumento de linhas ferroviárias em Alhandra e Vila Franca de Xira se faça por túnel, embora reconheça que poderão existir entraves de ordem técnica em relação a essa solução. “Nós temos uma clara preferência pelo enterramento da linha que pode não ser possível tendo em conta que está mesmo em cima do rio Tejo, mas a quadruplicação de linhas é mesmo necessária”, disse à agência Lusa, acrescentando que a Infraestruturas de Portugal ainda está a fazer alguns estudos.

O autarca socialista participou na conferência “Desafios da Mobilidade nos Territórios de Baixa Densidade”, promovida pela Autoridade da Mobilidade e Transportes (AMT), na Covilhã, e em declarações à Lusa indicou ainda outra preocupação no que toca às questões da mobilidade, que se prende com a extensão da rede do metropolitano até ao concelho de Vila Franca de Xira. “O segundo aspecto em termos de transporte pesado de passageiros é a possível extensão da futura Linha Violeta de Loures a Vialonga e, para isto, tenho vindo a ter contactos quer com o Governo quer com a Área Metropolitana de Lisboa (AML) para incluir esta possibilidade no estudo de mobilidade metropolitana que a AML está a começar a desenvolver”, salientou.

Fernando Paulo Ferreira destacou também dois importantes avanços em termos de mobilidade no concelho: o passe Navegante e o lançamento da operação Carris Metropolitana. Além disso, acrescentou, o lançamento da operação Carris Metropolitana permitiu tornar todos os autocarros iguais na AML, modernizá-los, torná-los ambientalmente mais sustentáveis e aumentar o serviço. “O nosso objetivo é aumentar o serviço. É um caminho que estamos a fazer com a Carris Metropolitana no sentido de criar mais horários, mais autocarros”, referiu.