Autarcas alertam para “normalização” do encerramento de serviços no Hospital de Santarém

Está a assistir-se a uma “normalização” preocupante do encerramento de serviços no Hospital Distrital de Santarém (HDS) e é urgente encontrarem-se soluções para um problema que tem vindo a agravar-se e que é resultado, sobretudo, da falta de médicos, que se estende também aos centros de saúde. O alerta foi deixado na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, tanto pelo vereador Pedro Frazão (Chega) como pelo presidente do município Ricardo Gonçalves (PSD), que apontaram o dedo ao Governo socialista pela incapacidade em resolver os problemas que afectam o Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Não se pode escamotear, aceitou-se uma normalização de encerramentos inaceitável”, sublinhou Ricardo Gonçalves, acrescentando com ironia que, apesar de haver falta de médicos anestesistas, parece que se conseguiu anestesiar a opinião pública em relação a essa questão.

Pelo meio, o vereador e deputado do PS Manuel Afonso tentou amenizar o tom crítico referindo que o HDS “presta cuidados e presta bem”, embora reconheça que há “dificuldades que têm de ser ultrapassadas” e que “essa preocupação existe e é permanente”. O autarca socialista disse que a administração e os profissionais do HDS estão a fazer o melhor possível tendo em conta o actual cenário de escassez de médicos. “Não há nenhuma instituição que não passe por essas situações. Roma e Pavia não se fizeram num dia”, declarou Manuel Afonso, defendendo que o SNS não deve ser arma de arremesso para a luta partidária mas sim fonte de “colaboração e cooperação entre as pessoas” no sentido da resolução dos problemas.

O vice-presidente do município, João Leite (PSD), deitou mais achas para a fogueira, começando por lamentar a intervenção de Manuel Afonso e vincando que “o que está em causa é a incapacidade do Governo, em funções há oito anos, que é replicada pelo país fora”. Realçando que o Hospital Distrital de Santarém tem tido uma “capacidade sobre-humana para dar a resposta possível”, João Leite reforçou, dirigindo-se a Manuel Afonso, que “tentar diminuir o impacto político de uma incapacidade de resposta é grave”. E disse que hoje o país está a sofrer por causa da “cegueira ideológica” de um primeiro-ministro que, por causa dos acordos com partidos da extrema-esquerda, retirou da resposta de cuidados de saúde às populações entidades do sector privado e social.