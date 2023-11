Catarina Carvalho eleita presidente da JS de Santarém

Catarina Carvalho, de 23 anos, foi eleita no sábado, 28 de Outubro, presidente da comissão política concelhia de Santarém da Juventude Socialista.

Catarina Carvalho, de 23 anos, foi eleita no sábado, 28 de Outubro, presidente da comissão política concelhia de Santarém da Juventude Socialista (JS). A lista vencedora conta com Rita Esteves, Miguel Nestal (Santarém), Mariana Domingos (Moçarria), Inês Esteves, Tiago Justino (Alcanhões), Leonardo Santos, Érica Semião, Guilherme Pereira (Pernes) e Francisco Morgado (Gançaria), no Secretariado Distrital. Para a assembleia concelhia foram eleitos Miguel Almeida, João Duarte (Santarém) e Mariana Santos (Pernes).

Nas palavras de Catarina Carvalho, este é um novo ciclo para a JS de Santarém, que promete pensar a cidade e o concelho em torno de dois eixos prioritários: a fixação dos jovens e a educação e o associativismo jovem. “O que pretendemos é um projecto de proximidade nos próximos dois anos, que aproxime os mais novos da política e que envolva todas as freguesias do concelho”, diz.