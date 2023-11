PSD critica paella ribatejana apresentada por Benavente no Festival de Gastronomia de Santarém

Vereadores do PSD lamentam que o executivo CDU tenha apresentado um prato espanhol no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. O presidente da autarquia, Carlos Coutinho disse desconhecer a escolha e comprometeu-se a averiguar o assunto.

Uma paella “Ribatejana” apresentada pelo município de Benavente no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém motivou criticas da oposição. O vereador do PSD, Luís Feitor lamentou em reunião do executivo que com pratos típicos no concelho se tenha optado por levar uma receita com origem espanhola.

O presidente do município, Carlos Coutinho disse que desconhecia a escolha gastronómica e que ia averiguar o assunto. “Não é um prato que esteja na nossa matriz e que representa a nossa gastronomia. Não faz sentido”, admitiu o autarca.

