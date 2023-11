Carlos Coutinho quer carta educativa de Benavente pronta este ano

Presidente do município de Benavente quer incluir no orçamento de 2024 os investimentos previstos na carta educativa.

A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) solicitou alterações à carta educativa do município de Benavente. De acordo com informação avançada pelo presidente da autarquia, Carlos Coutinho, o documento está a ser trabalhado por uma entidade externa que serve os 11 municípios da Lezíria do Tejo, à qual já foram pedidas as alterações indicadas pela DGEST.

Carlos Coutinho conta submeter ainda este ano o documento à discussão da Assembleia Municipal para poder incluir a carta no orçamento de 2024.

Recorde-se que a carta educativa foi elaborada no seio do conselho municipal de educação e posteriormente submetida à DGEST.