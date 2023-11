Conselho Municipal de Saúde avança em Vila Franca de Xira

Vai avançar em Vila Franca de Xira a criação de um Conselho Municipal de Saúde (CMS) que visa, entre outras matérias, definir uma política de saúde para o concelho, emitir pareceres e recomendar a adopção de medidas e propostas que melhorem o funcionamento dos serviços de saúde. O regulamento foi a votação em reunião de câmara mas o documento acabou por ser retirado para ser modificado, para incluir também na sua composição as comissões de utentes do concelho e os vereadores representados no executivo. Deverá ir a votação numa das próximas reuniões de câmara para poder ser submetido à assembleia municipal.

A criação do CMS decorre da legislação em vigor e da aceitação, por parte da câmara, das competências na área da gestão dos centros de saúde, como O MIRANTE já deu nota. “Até aqui já tínhamos iniciado este caminho com o Plano Municipal de Saúde. Temo-lo feito e trabalhado de forma integrada com as outras estruturas de saúde. Este conselho permitirá que tenhamos uma voz mais activa e articulada com todos os outros agentes da área da saúde”, explicou a vereadora Manuela Ralha. O CMS vai reunir duas vezes por ano, ou mais se necessário, e tem na sua composição o presidente da câmara, da assembleia municipal, os presidentes das juntas de freguesia e representantes da Administração Regional de Saúde, directores dos agrupamentos de centros de saúde, instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, dos serviços da Segurança Social e de associações da área da saúde.