Tiago Ricardo é o novo presidente da Juventude Socialista de Abrantes

Tiago Ricardo, economista e deputado na Assembleia Municipal de Abrantes pelo PS, foi eleito no dia 28 de Outubro, por unanimidade, presidente da Juventude Socialista de Abrantes para o biénio 2023-2025. O jovem de 21 anos, natural de Vale das Mós, sucede a Alexandra Simão.

Para Tiago Ricardo, é “importante que os jovens tenham alguém que os represente, que seja uma voz activa, consciente e leal na hora de auscultar e projectar as suas necessidades”, ainda mais no contexto social e económico actual com os jovens a experienciar “desafios ao nível da habitação, do emprego, do salário médio, do combate às alterações climáticas”.

No mesmo comunicado, o novo presidente da Juventude Socialista de Abrantes refere que “importa tornar cada vez mais evidente que todos são necessários para construir a política local e imprimir dinamismo às sociedades e para que o seu processo evolutivo seja possível”, lamentando de seguida que, na generalidade, os jovens estejam desligados da política. “É esse o nosso papel: o de estarmos presentes na comunidade, nas instituições, nas escolas e nas colectividades das freguesias, para despertar o interesse dos jovens para a política, mas também para aqueles que são os valores progressistas, ecologistas, socialistas e de esquerda”, sublinha.

Para além de Tiago Ricardo, o novo secretariado concelhio da Juventude Socialista de Abrantes é composto por Alexandra Simão, Carolina Batista, Duarte Paredes, Leonor Pires e Carolina Pires. A mesa da assembleia concelhia é presidida por António Oliveira, acompanhado de Jéssica Vicente e João Espadinha.