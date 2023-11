Alternativacom realiza este sábado 2º Fórum Democrático

Iniciativa que visa assinalar o aniversário do movimento vai decorrer no Edifício Pirâmide, em Abrantes. Em debate vão estar questões relacionadas com a cidadania activa, livre e participativa.

No âmbito das celebrações do 4º aniversário do Alternativacom e do 3º aniversário da Abrantescom Alternativa – Associação para a Democracia e o Desenvolvimento, o movimento vai realizar este sábado, 11 de Novembro, entre as 14h30 e 18h30, o 2º Fórum Democrático- Onde Vozes Diferentes se Fazem Ouvir.

A sessão é pública e vai ter lugar no edifício pirâmide, em Abrantes, com o tema "Reforçar a Cidadania Livre e Participativa". Em debate estarão temas como: A qualidade de vida depende da qualidade da cidadania; que prioridades considerar na agenda da cidadania; que obstáculos e condicionamentos limitam a liberdade de cidadania e como mobilizar os cidadãos para uma cidadania mais activa e participativa?

Além de representantes das forças políticas e dos movimentos de cidadania de Abrantes que aceitarem o nosso convite, de membros do Alternativacom e de cidadãos que se inscreverem, vai intervir o Professor Doutor José Carlos Mota, académico, consultor e investigador em Políticas de Território e Participação Democrática.

O evento ser acompanhado à distância através do link: https://fb.me/e/4ff0klx1X.