Chumbada proposta do Chega para celebrar 25 de Novembro em Santarém

A importância do 25 de Novembro de 1975 para a consolidação de um regime democrático em Portugal é reconhecida por todas as forças políticas na Câmara de Santarém. No entanto, a proposta do Chega para comemoração da efeméride acabou rejeitada com votos contra do PS e abstenções do PSD.

O executivo da Câmara Municipal de Santarém é unânime no reconhecimento da importância que tiveram os acontecimentos de 25 de Novembro de 1975 para a consolidação da democracia em Portugal, mas a bancada socialista votou contra a proposta do Chega que pretendia que a data fosse celebrada solenemente em Santarém. Já o PSD, que lidera a autarquia, absteve-se e ajudou a inviabilizar a aprovação da proposta que só contou com o voto favorável do vereador do Chega, Pedro Frazão.

Os socialistas, numa declaração escrita pelo vereador Manuel Afonso e lida pela vereadora Liliana Ramos, exaltaram a importância da data e o papel relevante que tiveram personalidades como o líder socialista à época, Mário Soares, ou os militares Ramalho Eanes e Jaime Neves, para a vitória da ala moderada que emergiu do pós-25 de Abril. No entanto, o PS optou pelo voto contra justificando que a proposta do Chega parece “que só pretende esvaziar a grande conquista que foi o 25 de Abril”.

Já o PSD optou por se abster por considerar que Santarém não teve participação directa no 25 de Novembro, ao contrário do que sucedeu com o golpe militar de 25 de Abril de 1974, em que os militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, liderados por Salgueiro Maia, tiveram papel relevante no derrube da ditadura. Daí não se justificar uma celebração solene na cidade, alegou o presidente Ricardo Gonçalves, lembrando que também a nível nacional não existe uma comemoração oficial da data.

Na defesa da proposta da celebração solene do dia 25 de Novembro de 1975 em Santarém, Pedro Frazão referiu que a cidade tem um papel histórico inabalável na democracia portuguesa e como capital de distrito deve assinalar oficialmente essa data. Em 2022, o vereador do Chega já tinha levado uma proposta semelhante a reunião do executivo, que foi também chumbada com a justificação de que estaria muito em cima da data para a organização da efeméride.