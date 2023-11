Vereadores na oposição aos socialistas no executivo municipal do Entroncamento consideram caricato a atribuição de 150 euros para atleta e treinador que vão representar Portugal no mundial de MMA.

Oposição no Entroncamento volta a criticar falta de apoio a atletas do concelho

Os vereadores da oposição no executivo municipal do Entroncamento voltaram a mostrar a sua indignação pela falta de apoio aos atletas do concelho na última sessão camarária. Em causa está o apoio de 150 euros aprovado na reunião camarária de 7 de Novembro ao atleta de MMA (Artes Marciais Mistas) Tiago Veríssimo, e ao seu treinador Joel Azevedo, para a participação no campeonato mundial da modalidade, a decorrer entre o dia 19 e 26 de Novembro, em Tirana, na Albânia.

Rui Madeira, vereador do Partido Social Democrata (PSD) considerou que o atleta tem um percurso notável, tendo sido campeão mundial de MMA, devendo ser valorizado e considerado um apoio de maior dimensão também como forma de motivar os jovens atletas do concelho. O autarca social-democrata referiu que o apoio de 150 euros é muito reduzido face às despesas que o atleta e o treinador vão ter, devendo ser, no mínimo, o dobro, acrescenta.

