Renovação de protocolo “Bata Branca” assegura continuidade de médicos em Ourém

Na reunião de câmara de 6 de Novembro foi aprovada a proposta de renovação do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima – Ourém, visando a continuidade do projecto “Bata Branca”, que pretende combater a falta de médicos de família no concelho. A iniciativa municipal envolve um esforço conjunto que disponibiliza uma comparticipação no valor de 27 euros por hora para que os médicos estejam disponíveis para a prestação de consultas nos serviços de saúde primários.

A entidade gestora do projecto é a Santa Casa da Misericórdia de Fátima – Ourém, que recebe do município uma comparticipação remanescente, num valor até 15 euros por hora, para as consultas prestadas nas diferentes unidades de cuidado de saúde de Ourém. O protocolo prevê o financiamento na contratação de médicos até um limite de 60 horas semanais.

O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, destacou a importância da iniciativa, afirmando que “a proposta de renovação do protocolo Bata Branca visa não apenas manter a presença dos seis médicos que actualmente colaboram no projecto, mas também torná-lo atractivo para outros profissionais de saúde”. O autarca continuou referido que “embora não seja a solução ideal, tem contribuído significativamente para solucionar alguns dos problemas identificados no concelho”.

Actualmente o projecto conta com seis médicos em funções, distribuídos por cinco extensões de saúde no concelho. Luís Miguel Albuquerque anunciou que vão iniciar funções mais duas médicas, realidade “que ajuda a minimizar a falta de médicos de família no concelho”.