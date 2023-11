Alternativacom anuncia candidatura a Abrantes nas autárquicas de 2025

Vasco Damas, líder do Alterantivacom, anunciou a participação do movimento nas eleições autárquicas de 2025 "em moldes que serão oportunamente definidos, valorizando a convergência e a unidade de todas as forças políticas democráticas". A revelação foi feita a 11 de Novembro, na abertura do 2º Fórum Democrático, uma iniciativa realizada no âmbito das celebrações do 4º aniversário do Alternativacom e do 3º aniversário da Abrantescom Alternativa – Associação para a Democracia e o Desenvolvimento.

"Quando o movimento nasceu, estávamos precisamente à mesma distância temporal que estamos hoje de eleições autárquicas. Nesse dia, anunciámos o início da construção de uma alternativa autárquica independente que proporcionasse aos cidadãos de Abrantes uma escolha credível. Sinto o mesmo que sentia”, afirmou Vasco Damas, vereador na Câmara de Abrantes.

O anúncio da candidatura surge a cerca de dois anos da chamada dos eleitores às urnas com o propósito de, explica o movimento, estes terem tempo de avaliar o trabalho realizado e as propostas apresentadas para “mudar e progredir”.

Vasco Damas referiu ainda que o Alternativacom continuará a valorizar a convergência das forças políticas que “querem mais e melhor para Abrantes, e que não se reveem no poder absoluto da maioria PS” que acusa de ser “fechada, esgotada e viciada, que faz o que quer e lhe apetece, sem nunca debater nada com ninguém”.