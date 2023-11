Presidente da Câmara de Ourém recebeu distinção do Papa Francisco

Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, foi distinguido pelo Papa Francisco com a atribuição da ordem honorífica do Estado do Vaticano, de Cavaleiro da Ordem de São Silvestre, na quinta-feira, 16 de Novembro. A distinção, que foi entregue pelo Cardeal D. Américo Aguiar, reconhece o trabalho desenvolvido e o contributo do município na recepção ao Papa Francisco e na organização da Jornada Mundial da Juventude 2023.

Segundo o Cardeal D. Américo Aguiar, Bispo de Setúbal e Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o gesto do Papa simboliza “um agradecimento a todos” aqueles que contribuíram para o sucesso da Jornada Mundial da Juventude, desde o presidente aos funcionários municipais e aos munícipes. Luís Albuquerque manifestou o seu agradecimento pela distinção, salientando o envolvimento e o empenho de todos os envolvidos e o profundo orgulho que o município sente por, mais uma vez, ter acolhido Sua Santidade em Fátima.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre do edifício-sede do município de Ourém. O Cardeal D. Américo Aguiar expressou também o seu agradecimento pessoal ao concelho de Ourém, através da mensagem que deixou no Livro de Honra do Município.