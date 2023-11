Vereadora Beatriz Martins assume pelouros na Câmara de Santarém

Jovem autarca do PSD já integrava o executivo mas sem funções atribuídas

A jovem advogada Beatriz Martins, 28 anos, passou a exercer a tempo inteiro o cargo de vereadora da Câmara de Santarém desde 20 de Novembro, tendo assumido também os pelouros dos Recursos Humanos, Formação Profissional, Património, Auditoria, Juventude, Defesa do Consumidor, Habitação Pública e Administração.

Eleita pelo PSD, substituiu no executivo a vereadora Carmen Antunes, que pediu renúncia ao mandato em Abril último. Até agora, Beatriz Martins vinha exercendo o cargo de vereadora sem pelouros nem tempo atribuído. Na reunião do executivo foram vários os eleitos que felicitaram a jovem autarca e lhe desejaram com trabalho nas novas funções.