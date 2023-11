Oposição no Entroncamento critica apoio de 150 euros a atleta campeão mundial

Os vereadores da oposição no executivo municipal do Entroncamento voltaram a mostrar a sua indignação pela falta de apoio aos atletas do concelho na última sessão camarária. Em causa está o apoio de 150 euros aprovado na reunião camarária de 7 de Novembro ao atleta de MMA (Artes Marciais Mistas) Tiago Veríssimo, e ao seu treinador Joel Azevedo, para a participação no campeonato mundial da modalidade, a decorrer entre o dia 19 e 26 de Novembro, em Tirana, na Albânia.

Rui Madeira, vereador do Partido Social Democrata (PSD) considerou que o atleta tem um percurso notável, tendo sido campeão mundial de MMA, devendo ser valorizado e considerado um apoio de maior dimensão também como forma de motivar os jovens atletas do concelho. O autarca social-democrata referiu que o apoio de 150 euros é muito reduzido face às despesas que o atleta e o treinador vão ter, devendo ser, no mínimo, o dobro, acrescenta.

Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente, também não conseguiu esconder a sua indignação afirmando estar “sem palavras e chocado” com o valor que considerou irrisório. O vereador relembrou que na passada reunião camarária foi aprovado um apoio de 2.400 euros para a aquisição de 200 bilhetes a um artista do Entroncamento que vai realizar um espectáculo em Lisboa, mas que a um jovem atleta, campeão mundial, que vai representar o concelho e o país no estrangeiro, atribui-se apenas 150 euros. “Só demonstra a falta de apoio e acompanhamento que o município tem dado aos jovens atletas”, referiu Luís Forinho.

O presidente do município, Jorge Faria, respondeu que são as regras definidas e os apoios estipulados para os atletas do concelho que se destacam na modalidade que praticam.