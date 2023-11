Oposição política no Entroncamento trama socialistas no poder

O ambiente político no Entroncamento está a ferro e fogo desde há vários meses, principalmente desde que o vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega, agora independente, decidiu deixar de colaborar com o executivo socialista liderado por Jorge Faria. Muitas das propostas que vão a deliberação nas reuniões camarárias são chumbadas, situação que coloca o executivo do PS de mãos e pés atados no que diz respeito à gestão da autarquia. Um bom exemplo do poder da oposição PSD/Chega foram os chumbos dos projectos da nova centralidade, da nova biblioteca e dos 100 fogos habitacionais, medidas que os socialistas consideram indispensáveis para o desenvolvimento do concelho e que previam um investimento de várias dezenas de milhões de euros.

O MIRANTE falou com Luís Forinho e Rui Madeira (PSD), os principais rostos da oposição. Luís Forinho assume que no seu primeiro ano de mandato decidiu, por estratégia pessoal, adoptar uma postura de colaboração com o PS, mas que as coisas mudaram assim que lhe faltaram com a palavra. “Fiz um acordo com o presidente, mas tinha de me prometer três medidas: instalação de desfibriladores na zona desportiva, uma nova esquadra para a PSP no início de 2022 (só agora foi conseguido), e a instalação de um sistema de videovigilância na cidade, que nem sequer foi considerado”, referiu. Já Rui Madeira, garante que o PSD nunca teve intenção de boicotar o trabalho socialista, afirmando que os vereadores se têm disponibilizado para colaborar, mas que essa disponibilidade raramente é aceite.

Sobre os projectos reprovados, os vereadores consideram alguns “pouco ambiciosos” face aos investimentos necessários, como é o caso da nova biblioteca. Luís Forinho considera haver uma má gestão de prioridades, uma vez que o município já apoia bastante a cultura, enquanto a saúde, segurança e educação estão em segundo plano. No caso dos 100 fogos habitacionais, Luís Forinho diz que o regulamento da habitação social no concelho não é respeitado nem fiscalizado, sendo em alguns casos, a própria câmara municipal a contribuir para a violação do mesmo, sublinha. Rui Madeira mantém os argumentos já apresentados em reunião de câmara, afirmando que os fogos não estão previstos na Estratégia Local de Habitação, um documento que tem cerca de dois anos. O social-democrata apresenta outras soluções para o investimento como a reabilitação de apartamentos pertencentes a particulares em zonas centrais da cidade, como a Rua Latino Coelho e a Rua Calcetada, que estão num estado avançado de degradação.

Ambos os vereadores acreditam não estar a tomar posições que prejudiquem o desenvolvimento do concelho, pelo contrário, afirmam que se as propostas avançassem é que o impacto seria negativo. O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, não respondeu às questões que O MIRANTE lhe colocou por escrito e que visavam a sua defesa e uma tentativa de explicar aos leitores e eleitores do Entroncamento como vai governar até ao final do mandato sem acordos e com a oposição radical que está a ser assumida pelos políticos da oposição.