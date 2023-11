PSD de Torres Novas exige clarificação sobre resíduos das lagoas e ETARI da Fabrióleo

O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, exigiu na última reunião pública uma clarificação sobre o tipo de resíduos que estão depositados nas lagoas e Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da Fabrióleo, a antiga fábrica de óleos usados instalada em Carreiro da Areia. Este pedido do social-democrata surge depois de ter tido acesso a uma guia electrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR) na qual, afirmou, está descrito que os efluentes que estavam nos depósitos eram “óleos e gorduras alimentares usados”, ou seja, não se tratava de resíduos perigosos, mas de “matéria-prima” com “valor económico”.

“Estamos a gastar 700 mil euros que são dos contribuintes. Temos de ter certeza de que o que lá está são resíduos tóxicos. Quero estar de consciência tranquila que efectivamente são resíduos perigosos e que não há aqui questões por trás, de empresas a fazer negociatas com dinheiro que é público”, disse, referindo-se aos líquidos que estão depositados na lagoa e ETARI e que vão começar a ser removidos e encaminhados para tratamento ou deposição em aterro, numa operação gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com apoio do município e que é financiada pelo Fundo Ambiental.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.