Ricardo Gonçalves não fica até final do mandato

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, disse na reunião do executivo de 30 de novembro que sairá das funções, a que não se pode recandidatar, antes do final do mandato, no outono de 2025.

Em resposta a uma intervenção do vereador do Chega, deixou ainda claro que não será candidato a deputado.

Na reunião de câmara extraordinária foi aprovado o orçamento do município para 2024, com votos favoráveis do PSD e PS e voto contra do Chega.