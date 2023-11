Três horas de discussão e Vila Franca de Xira continua sem orçamento

Foi agendada uma reunião extraordinária de câmara para a próxima terça-feira, 5 de Dezembro, para votação final do Plano de Investimentos e Orçamento para 2024 da Câmara de Vila Franca de Xira depois do período útil da última reunião, realizada a 29 de Novembro, não ter sido suficiente para discutir e aprovar os documentos. Os autarcas estiveram mais de três horas a discutir o orçamento que, já se sabe, vai rondar os 136 milhões de euros e incluirá algumas medidas reivindicadas pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), como a isenção do pagamento de IMT para jovens na compra de novas habitações até 150 mil euros e um apoio ao funcionamento do Teatro Estúdio Ildefonso Valério em Alverca.

