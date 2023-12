IMI e Derrama baixam em Santarém

As empresas com volume de negócios até 150 mil euros passam a estar isentas de Derrama. IMI baixa para 0,37% em 2024.

A Câmara de Santarém vai isentar do pagamento da Derrama, em 2024, as empresas com um volume de negócios inferior a 150 mil euros (pagaram 0,25% em 2023), baixando de 1% para 0,95% a taxa a pagar por aquelas que apresentam um volume de negócios superior a esse valor.

O Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) descerá em 2024 de 0,38% para uma taxa de 0,37%, mantendo-se os valores do IMI Familiar, que fixam uma redução de 30 euros para famílias com um filho, 70 euros para agregados com dois filhos e 140 euros para quem tiver três ou mais filhos. Por último, o IRS mantém-se nos 4,5%, a mesma taxa que já vinha sendo cobrada.

Os impostos municipais foram aprovados por maioria, com os votos favoráveis do presidente e dos três vereadores do PSD, que governa a câmara, e dos quatro vereadores do PS, partido com o qual os social-democratas firmaram um acordo pós eleitoral, e com um voto contra do vereador do Chega, Pedro Frazão, que considerou haver margem para baixar mais os impostos municipais.