Tomar apresentou orçamento para 2024 com críticas da oposição

Despesa corrente com pessoal representa 62% do orçamento de Tomar (51,8 milhões) para 2024, com destaque ainda para a coesão e inclusão social e o desenvolvimento urbano. PSD votou contra por considerar que não existe uma estratégia para o desenvolvimento da economia local e fixação de empresas, famílias e jovens.