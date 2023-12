Miguel Borges criticou burocracia do Estado nos 30 anos da Tagus

É uma vergonha que os agricultores e empresários tenham que esperar dois anos após a abertura de um aviso para receberem o financiamento financeiro porque o país tem uma carga burocrática terrível. O lamento em jeito de crítica foi deixado pelo presidente da Câmara do Sardoal, o social-democrata Miguel Borges, durante a sessão de abertura do programa que assinalou o 30º aniversário da Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que decorreu a 30 de Novembro. A sessão de abertura decorreu no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, a tarde foi passada em Constância e o final do dia em Abrantes, onde marcou presença a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Miguel Borges referiu ainda que é fundamental transmitir credibilidade aos associados da Tagus e recorda que muitos desistiram porque estiveram 18 meses à espera do financiamento prometido pelo Estado. “Queremos que se invista no nosso território mas quantos investimentos perdemos à custa dos sucessivos atrasos? Há quem tenha capacidade financeira mas para muitos, principalmente os jovens que não têm suporte financeiro, é impossível avançarem com o seu negócio porque não podem esperar tanto tempo”, lamentou o autarca, acrescentando que a situação tem que mudar a bem do desenvolvimento do país.

A Tagus abrange os concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal. Segundo Conceição Pereira, coordenadora técnica da associação, além dos agricultores, sector principal com o qual a Tagus trabalha, também é importante impulsionar, apoiar e dinamizar o pequeno comércio de modo a conseguir garantir a qualidade de vida dos pequenos empresários. Em 30 anos a Tagus teve 24 milhões de euros de investimento dos quais 14 milhões de euros foram comparticipados por fundos comunitários e seis milhões de euros para as áreas da assistência técnica, cooperação transnacional/nacional e animação do território.

Foram aprovados 512 projectos em 30 anos sendo 400 do sector privado. Foram criados 189 postos de trabalho e mais de 600 postos de trabalho mantidos. Além de 33 novas empresas criadas foram gerados 40 novos produtos e 142 projectos de modernização de empresas. Os objectivos estratégicos da Tagus para os próximos anos passam pelo apoio ao empreendedorismo, à modernização e à criação de novos negócios; promoção e valorização dos recursos endógenos e tradicionais; organização e promoção de clusters de valorização das fileiras do azeite, do vinho e da cortiça.

Os elementos âncora da Tagus para promover o desenvolvimento e a coesão do território são a floresta e agricultura; recursos naturais como os rios Tejo e Zêzere e um solo produtivo; produtos endógenos e tradicionais; e cultura e património. Conceição Pereira explica que as fragilidades e vulnerabilidades do território do Ribatejo Interior para a acção da Tagus são: abandono e despovoamento das zonas rurais com efeitos na descaracterização da paisagem e no declínio económico e demográfico; pouca atractividade das actividades ligadas ao mundo rural; envelhecimento da população e falta de mão-de-obra especializada. “O futuro da Tagus passa por encontrar diversos meios para a sua actuação multissectorial. Temos que encontrar outras fontes de financiamento para conseguirmos ir mais além”, sublinhou Conceição Pereira.

Miguel Borges considera que a Tagus tem tido um peso enorme na região do Médio Tejo e o seu 30º aniversário tem que ser comemorado valorizando a importância do trabalho que está a desenvolver para o futuro.