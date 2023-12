Benavente mantém IMI no mínimo e desce taxa de IRS

Câmara Municipal de Benavente aprovou a descida da taxa de IRS para ajudar as famílias a fazer face ao aumento do custo de vida. Valor do IMI continua no mínimo em 2024.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade a descida da taxa de IRS para o próximo ano. Em negociações com o Partido Socialista, a maioria CDU fixou a taxa em 2,5%, que corresponde a menos 900 mil euros de encaixe financeiro, por forma a ajudar as famílias. A medida vai obrigar o município a um equilíbrio financeiro na despesa, explicou o presidente da câmara, Carlos Coutinho. “Pandemia, guerra e depois a inflação. Os portugueses vivem uma situação difícil. Só lamento que o PS enquanto Governo não cumpra o mesmo que estamos a fazer na câmara”, disse.

Para 2024 foi aprovada a manutenção da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no mínimo, ou seja, 0,3%. Carlos Coutinho disse que preferiu apostar na descida da taxa de IRS em vez de implementar o IMI Familiar, como defendia o PSD. “Lamento que tenham optado por não implementar o IMI familiar, atendendo à questão da falta de vagas para as crianças na valência de creche”, disse o vereador do PSD Luís Feitor.

No próximo ano o valor da taxa de Derrama será de 1,5% para as empresas com volume de negócio superior a 150 mil euros e de 0,01% para as empresas abaixo desse valor. A proposta foi aprovada por todos os partidos.