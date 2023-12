Bloco de Esquerda quer classificação municipal dos coretos de Vila Franca de Xira

Reabilitar e beneficiar os coretos localizados no concelho de Vila Franca de Xira e classificá-los como imóveis de interesse municipal são prioridades para o Bloco de Esquerda, que na última assembleia municipal viu a sua recomendação aprovada por unanimidade. No documento os eleitos do BE João Fernandes e Maria José Vitorino pedem que seja também promovida uma agenda cultural, em colaboração com o movimento associativo e agentes culturais locais, que dê um maior e melhor uso aos coretos do concelho.

Para João Fernandes e Maria José Vitorino os coretos são estruturas com características próprias e um elemento comum da paisagem urbana do concelho, tendo um simbolismo e identidade próprios. “A menor frequência da realização dos espectáculos musicais tipicamente associados aos coretos tem justificado, em muitos casos, um progressivo abandono destas estruturas, a par da sua degradação. Mas o valor estético, o sentimento de comunidade que eles promovem, assim como o seu potencial de criar espaços de convívio e de permitir a realização de espectáculos diversos ao ar livre nos centros das localidades são argumentos fortes que apelam à sua beneficiação, reabilitação e uso efectivo pela comunidade”, lê-se na recomendação que vai seguir para a câmara municipal.

No concelho de VFX existem três coretos a precisar de preservação: o coreto de Alverca do Ribatejo, localizado no adro da Igreja Matriz de São Pedro e que foi construído em 1926 e é propriedade da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense. Já o coreto de Vila Franca de Xira foi mandado construir pela câmara municipal em 1931 e está situado no jardim municipal Constantino Palha. Por fim, o coreto de Alhandra foi inaugurado em 1934 com origem numa subscrição pública em que participaram os alhandrenses e organizada por uma comissão constituída por Francisco Cardoso, Adriano Peniche, Joaquim Angélico da Silva, Danton Cardoso e Augusto Bértholo.