Azambuja distribui 63 mil euros por 23 colectividades do concelho

A Câmara de Azambuja aprovou, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, um conjunto de propostas para atribuição dos subsídios anuais regulares pela actividade cultural, desportiva e recreativa das colectividades do concelho, com o valor global de 63.360 euros.

A maior fatia, no valor de 7.040 euros, vai para a Casa do Povo de Aveiras de Cima, seguindo-se um subsídio de5.410 euros para o Grupo Desportivo de Azambuja e um outro no valor de 4.751 euros para a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima. O Aveiras de Cima Sport Clube vai receber 4.680 euros, a Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, 4.607 euros, o Centro Cultural Azambujense, 4.279 euros e a Associação Dojo Amicale Azambuja, 4.225 euros.

Para realizar as suas actividades anuais a Associação Cultural A Poisada do Campino vai receber um apoio de 2.860 euros, a Dancitrauteia, Alunos de Apolo Azambuja, 2.894 euros, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, 2.700 euros e o Rancho Folclórico Os Camponeses de Vale do Brejo, 2.525 euros. O Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja foi contemplado com um subsídio de 2.450 euros, o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso com 2.300 euros e o Sentoki- Club de Karaté de Aveiras de Cima com 2.480 euros.

O Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos vai receber 1.918 euros, a associação AZA-Azambuja com Alma 1.540 euros, a Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças, 1.597 euros, a Associação Desportiva e Cultural de Tagarro, 1.400 euros, o Club Azambujense, 1.310 euros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, 1.253 euros. Com subsídios mais reduzidos fica o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja (479 euros), a Associação Recreativa de Casais de Baixo (400 euros) e a Casa do Povo de Manique do Intendente (260 euros).