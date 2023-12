Sardoal aumenta orçamento municipal para 13,3 milhões em 2024

O executivo da Câmara Municipal de Sardoal aprovou, com os votos favoráveis da maioria PSD e contra do PS, um orçamento municipal de 13,3 milhões de euros para 2024, um aumento de 2,2 milhões comparativamente a este ano (11,1 milhões). O documento vai ainda ser votado na quinta-feira em Assembleia Municipal, órgão onde o PSD tem maioria absoluta.

O presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, disse à Lusa que no aumento do valor do orçamento “pesa a questão dos projectos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] e a habitação”. O autarca destacou os prédios da Tapada da Torre, um investimento na ordem de um milhão de euros já com concurso feito, assim como outras obras integradas no programa nacional 1.º Direito e habitação a custos acessíveis, num pacote global de quatro milhões a realizar até 2025. “Muito deste orçamento assenta no PRR e também na construção da nova creche municipal”, disse, sublinhando a “política forte de apoio social e de apoio às famílias necessitadas” como uma “constante dos orçamentos”.

No caso da nova creche, a obra já foi adjudicada e aguarda-se pelo visto do Tribunal de Contas. A empreitada, na ordem dos 900 mil euros, terá início em 2024. Relativamente à Economia, Miguel Borges indicou que o Parque de Negócios de Andreus “não foi posto de lado”. O projecto vai albergar uma dezena de empresas, num investimento na ordem de um milhão de euros, e transita de 2023 para o próximo ano. “O concurso da empreitada ficou deserto” e a obra “não foi a tempo de enquadrar a conclusão no Portugal 2020”, segundo o autarca, que revelou a intenção do “alargamento do Parque Industrial de Sardoal” e da aquisição de terrenos para o efeito.