Alcanena com maior orçamento de sempre à boleia de fundos comunitários

O executivo da Câmara Municipal de Alacenena aprovou para 2024 um orçamento de 36 milhões de euros, mais 11 milhões do que aquele que esteve em execução este ano. Rui Anastácio, presidente da autarquia, referiu que apesar de ser o maior orçamento de sempre, resta saber se é o melhor de sempre. Segundo o autarca, o orçamento para o próximo ano é muito ambicioso, uma vez que o documento representa um grande aumento para o mesmo número de recursos humanos que já tinham este ano, salvo excepções de contratações urgentes e necessárias. Rui Anastácio reconhece que “a fasquia está a ser colocada muito em cima”, mas que existe um conjunto de desafios onde vai ser necessário o esforço e colaboração de todos. O investimento na Escola Secundária de Alcanena, no projecto de Habitação e os cerca de dois milhões de investimento nos centros de saúde do concelho são algumas das principais prioridades apontadas por Rui Anastácio.

A vereadora da oposição, Sónia Bento (PS), considera o orçamento “extraordinário e bastante acima do expectável”, embora tenha realçado que o documento depende 83% de fundos comunitários e apenas 17% de financiamento próprio. A socialista afirmou ainda considerar exagerado o investimento no Projecto Couros, sendo, no seu ponto de vista, mais importante investir a sério no Parque Industrial. Sónia Bento colocou ainda questões sobre as verbas a investir na reabilitação das redes viárias (um milhão de euros) e que estradas estão previstas serem intervencionadas.

Rui Anastácio esclareceu que “tudo o que não são fundos comunitários, são receitas próprias da autarquia” e que é com essas verbas que vão intervir na rede viária, de acordo com um plano de gestão, onde foi feito o levantamento integral de toda a rede de estradas.